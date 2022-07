Strzelanina w centrum handlowym w Kopenhadze. Tamtejsza policja interweniowała w galerii Field, usytuowanej między centrum miasta a lotniskiem.

"Otrzymaliśmy informację o strzałach w centrum handlowym Field, na miejsce skierowano funkcjonariuszy" - przekazała kopenhaska policja na Twitterze. Wieczorem na konferencji prasowej kopenhaska policja podała, że jest "kilka ofiar" strzelaniny w centrum handlowym Field.

Strzelanina w centrum handlowym. Policja: "Zginęło kilka osób"

- W niedzielnej strzelaninie w centrum handlowym Fields w Kopenhadze zginęło kilka osób - przekazał komendant policji w tym mieście Soren Thomassen. Wskazał również, że w sprawie zatrzymano 22-letniego obywatela Danii podejrzanego o otwarcie ognia do zgromadzonych w centrum handlowym osób.

Policjant nie wykluczył, że mógł to być akt terroryzmu, zapewnił jednak, że nic nie wskazuje na to, by na miejscu strzelała więcej niż jedna osoba. Na jednym z nagrań, które pojawiło się w sieci, słychać strzały w galerii oraz uciekających w panice przechodniów.

