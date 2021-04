Strzelanina w mieście Birmingham w Alabamie (USA). Jedna osoba zginęła, a pięć innych, w tym czteroletnie dziecko i trzech nastolatków, zostało rannych. Do strzelaniny doszło w miejscowym parku w godzinach wieczornych, gdzie setki ludzi zebrały się, by świętować Wielkanoc.

Strzelanina w Birmingham w Alabamie. Dramatyczne sceny rozegrały się ok. godz. 19 czasu lokalnego (godz. 2 w poniedziałek czasu polskiego) w Patton Park. Sierż. Rod Mauldin z policji w Birmingham powiedział podczas konferencji prasowej, że w parku doszło do bójki między dwiema grupami mężczyzn, która doprowadziła do "oddania kilku strzałów".

W wyniku strzelaniny zginęła 32-letnia kobieta, która była osobą postronną. Według sierż. Mauldina pięć rannych osób - w wieku 4, 15, 16, 17 i 21 lat - zostało przewiezionych do szpitali. Ich stan jest oceniany jako stabilny.

Funkcjonariusze przybyli i znaleźli 32-letnią Areyelle Yarbrough z Bessemer leżącą na ziemi tuż przed drzwiami samochodu. Stwierdzono zgon na miejscu - podaje CNN.

Amerykańskie media podają, że nikt nie został aresztowany w związku ze strzelaniną. Policja zaapelowała o pomoc w odnalezieniu sprawców. "Ten park był pełen ludzi, pełen rodzin, i wiemy, że ludzie coś widzieli" - powiedział dziennikarzom Mauldin.

RadioZET.pl/ PAP/ CNN/ Twitter