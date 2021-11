Strzelanina w szkole w Michigan. 15-latek zabił co najmniej trzy osoby

W strzelaninie w szkole średniej w Michigan w USA zginęły co najmniej trzy osoby, a sześć zostało rannych – podają amerykańskie media. Policja zatrzymała 15-letniego napastnika.

Do strzelaniny doszło w szkole średniej Oxford High School na przedmieściach Detroit w stanie Michigan. Jak podała telewizja CNN, trzy ofiary śmiertelne napastnika to uczniowie, zaś wśród rannych jest co najmniej jeden nauczyciel.

Policja zatrzymała 15-letniego ucznia szkoły podejrzanego o dokonanie masakry – przekazał na konferencji prasowej zastępca szeryfa hrabstwa Oakland Michael McCabe. Śledczy zabezpieczyli również pistolet.

Więcej informacji wkrótce.

RadioZET.pl/CNN/PAP