Zastrzelił dziewczynkę, bo próbowała wezwać pomoc. "Zginęła jak bohaterka"

Wszystkie osoby, które zostały zastrzelone przez napastnika, znajdowały się w jednej klasie. Zdruzgotani bliscy ofiar zaczęli dzielić się wiadomościami o zbrodni w mediach społecznościowych. Wśród zabitych była 10-letnia Amerie Jo Garza, która próbowała wezwać pomoc.

Teksas. 10-letnia uczennica próbowała zadzwonić pod numer alarmowy

Na jaw wychodzą wstrząsające okoliczności masakry w szkole w Teksasie. Napastnik miał wtargnąć z bronią do klasy i powiedzieć: "umrzecie". Berlinda Irene Arreola, babcia zastrzelonej przez 18-latka dziewczynki, ujawniła serwisowi internetowemu The Daily Beast, że jej wnuczka próbowała zadzwonić na numer 911. Gdy Salvador Romas, prawdopodobnie były uczeń liceum w Uvalde, to zauważył, z zimną krwią ją zastrzelił.

"Zginęła jak bohaterka, próbując uzyskać pomoc dla siebie i swoich kolegów z klasy" – przekazała kobieta, cytowana przez portal. "Siedziała tuż obok swojej najlepszej przyjaciółki. Jej najlepsza przyjaciółka była pokryta jej krwią" - dodała.

Według Arreoli jej wnuczka była towarzyską dziewczynką i ulubienicą nauczycieli. Zaledwie kilka godzin przed śmiercią została sfotografowana ze świadectwem w ręku.

Sprawca kupił broń z okazji urodzin

Według Associated Press kilku policjantów, którzy znaleźli się na miejscu, zostało postrzelonych, niektórzy wyszli na zewnątrz, gdzie wybili okna, by ewakuować dzieci. Funkcjonariusze wezwali posiłki, w tym specjalną grupę taktyczną SWAT. Na miejscu pojawili się też uzbrojeni agenci celni i strażnicy graniczni.

Gdy strażnicy i policjanci włamali się do zamkniętej klasy, Ramos otworzył do nich ogień, ale udało im się go zastrzelić. Sprawca strzelaniny kupił dwie sztuki broni z okazji swoich 18. urodzin, które świętował w maju tego roku. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji Ramos kupił legalnie karabiny szturmowe, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

W wyniku wtorkowej strzelaniny zginęło 21 osób - 19 dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz dwoje dorosłych. Sprawca "rzezi w Teksasie" przed strzelaniną postrzelił także swoją babcię, której stan oceniany jest jako krytyczny.

RadioZET.pl/The Daily Beast/PAP