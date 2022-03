Student SGH zginął podczas ostrzału w Kijowie. Odłamki pocisku trafiły w jego samochód

Oleksii Morklianyk był studentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Obywatel Ukrainy zginął podczas ostrzału. Tragiczną wiadomość potwierdziła uczelnia.

"1 marca w obwodzie kijowskim w wyniku odniesionych ran zmarł Oleksii Morklianyk, student studiów I stopnia SGH. Samochód, którym się przemieszczał, został trafiony odłamkami pocisku" - przekazała Szkoła Główna Handlowa.

Ukraina. Student SGH zginął podczas ostrzału

"Jesteśmy zszokowani tą informacją. Z uwagi na dobro i spokój rodziny poprzestaniemy na tym komunikacie" - napisano. Uczelnia oświadczyła, że jest wstrząśnięta doniesieniami. "Ukraina stała się celem barbarzyńskiego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, która posyła na śmierć niewinne istnienia. Apelujemy o jak najszybsze zaprzestanie działań zbrojnych, żeby położyć kres tej bezsensownej i haniebnej wojnie!" - czytamy.

Samorząd Studentów SGH także zamieścił pożegnanie na swoim profilu: "Z przykrością informujemy, że dzisiaj zmarł nasz kolega, student SGH Oleksii Morklianyk w wyniku ostrzeliwań w Kijowie. Jako społeczność SGH przesyłamy wyrazy współczucia rodzinie Oleksjia i łączymy się w bólu".

O śmierci Morklianyka napisał w mediach społecznościowych również jego uczelniany kolega, który podkreślił, że mężczyzna zmarł "w wyniku ostrzeliwań Kijowa przez rosyjskich bandytów".

Od 24 lutego trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. W kraju ginie coraz więcej cywilów. - Kijów, to miasto jest nie do zdobycia. Jest tylko cena krwi, ale Ukraińcy nie mają już nic do stracenia poza swoim życiem, nic ich nie zniechęci do walki z Rosją - podkreślił w środę ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

