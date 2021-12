Tajemnicza choroba w jednym z państw Afryki. Zmarło już prawie 90 osób

Misja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) bada przypadki śmierci 89 osób, które zmarły na niezidentyfikowaną chorobę w rejonie miejscowości Fangak w Sudanie Południowym. Rejon został ostatnio dotknięty powodziami. Według lokalnych władz medycznych, chorzy nie byli zakażeni cholerą.

Ministerstwo zdrowia Sudanu Południowego od zeszłego tygodnia informowało o nieznanej, śmiertelnej chorobie, która szerzy się w stanie Jonglei, w którym leży Fangak. Próbki zebrane od chorych nie wykazały, by byli zakażeni cholerą - przekazały lokalne władze medyczne.

Sudan Południowy został w ostatnich miesiącach dotknięty największymi od 60 lat powodziami. Według ONZ żywioł wpłynął na życie niemal miliona osób, 35 tys. z nich musiało zostać ewakuowanych. Jednym z regionów, w których powódź wyrządziła największe szkody, jest właśnie wspomniany wyżej stan Jonglei.

- Z powodziami łączy się zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się malarii. Wiele dzieci jest też zagrożonych niedożywieniem - ostrzegł Lam Tungwar Kueigwong z południowosudańskiego rządu. Zareagowała już także Światowa Organizacja Zdrowia.

- Zdecydowaliśmy się wysłać zespół szybkiego reagowania, który zbada sprawę i oceni związane z nią ryzyko; będzie mógł też zebrać próbki od chorych - na razie wiemy o śmierci 89 osób - powiedziała stacji BBC Sheila Baya z WHO. Przez powódź misja WHO ma trudności z przemieszczaniem się po kraju i dotarciem do regionu, w którym pojawiła się niezidentyfikowana choroba.

