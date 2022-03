Rosjanie zabili 20-letnią dziewczynę. Ostrzelali samochód, którym jechała

Dwudziestoletnia dziewczyna została zabita przy wjeździe do miasta Sumy na północnym wschodzie Ukrainy – poinformowała w sobotę prokuratura obwodu sumskiego.

20-letnia dziewczyna została zastrzelona przy wjeździe do Sum. Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek. Żołnierze rosyjscy ostrzelali samochód, którym młoda kobieta jechała z wioski Bezdryk. Jadący z nią 21-letni chłopak z ranami postrzałowymi został przewieziony do szpitala.

Do piątku od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, zginęło tam co najmniej 847 cywilów - poinformowało w sobotę Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Poprzedni, piątkowy bilans, informował o 816 ofiarach.

Oenzetowska instytucja przekazała ponadto, że na skutek prowadzonych działań wojennych 1399 cywilów zostało rannych, w tym 78 dzieci. Większość tych osób doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek ostrzału artyleryjskiego i nalotów. Rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie dużo wyższa - zastrzeżono w oświadczeniu.

"Większość zarejestrowanych ofiar cywilnych odniosła rany w wyniku eksplozji [...] wywołanych m.in ostrzałem z ciężkiej artylerii i systemów rakietowych oraz pociskami pochodzącymi z nalotów" - napisało OHCHR w komunikacie.

RadioZET.pl/PAP

