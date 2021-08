Susza w Azji Środkowej. Padło ponad tysiąc koni i bydła. Rolnik zginął w walce o wodę

Azja Środkowa zmaga się z falą rekordowych upałów. Towarzyszy im susza, z powodu której cierpią ludzie i zwierzęta. Kazachstan wprowadził zakaz eksportu paszy, rząd czyni także starania, by pozyskać wodę od sąsiednich państw.

Na stepie w obwodzie mangystauskim w Kazachstanie nie ma czym karmić koni. Ceny siana i jęczmienia gwałtownie wzrosły. Jak donosi Reuters, niektórzy rolnicy dodają mokrą tekturę do paszy, aby zwiększyć jej objętość.

Susza w Azji Środkowej. Padło ponad tysiąc koni i bydła

Właściciel stadniny koni w Akshymyrau, 70-letni Gabidolla Kalynbayuly, powiedział, że tego lata padło już 20 koni z jego hodowli, a stado zmniejszyło się do 150. Wiele ze zwierząt jest niedożywionych, a to czyni je podatnymi na pasożyty i choroby.

Kalynbayuly przyznał, że wypas na tym terenie był kiepski już w ostatnich trzech latach, ale trawy wystarczało, by konie mogły się pożywić. Jednak fala ekstremalnych upałów w tym roku sprawiła, że zabrakło nawet tej niewielkiej ilości pożywienia.

Reporter Reutersa przekazał, że podczas podróży po okolicy zauważył dziesiątki martwych koni. Natomiast te, które jeszcze żyły były wychodzone, widać było ich żebra.

Łącznie w regionie stwierdzono śmierć ponad 1000 koni, bydła i owiec. Rząd przekazał, że wysłał jęczmień do obwodu mangystauskiego, aby wesprzeć rolników.

Naukowcy alarmują, że wysycha Morze Kaspijskie. – Widzimy przypływy i odpływy, ale morze nie osiągnęło swojego dawnego maksymalnego poziomu wody od 100 lat – powiedział naukowiec badający środowisko Orynbasar Togzhanov.

Klimatolożka Svetlana Dolgikh z państwowego instytutu meteorologii Kazidromet zwraca uwagę, że średnie temperatury w Kazachstanie rosną co dekadę o 0,3 stopnia Celsjusza. Chociaż może to mieć ograniczony pozytywny efekt w postaci zwiększonej ilości opadów i śniegu na północy kraju, to wszystkie obecne modele wskazują, że rolnictwo w Kazachstanie jest zagrożone zmianami klimatycznymi.

Rolnik zginął w bójce o wodę w Uzbekistanie

Susza dotknęła również sąsiedni Uzbekistan. Jak podało Radio Free Europe-Radio Liberty, w prowincji Namangan kłótnia o wodę pomiędzy rolnikiem z Davlatabadu a innym z Turakurganu zakończyła się bójką, w wyniku której ten ostatni rolnik doznał śmiertelnego urazu głowy.

Kilkaset kilometrów na zachód rolnicy z Angor w prowincji Surhandarya trwa spór o wodę pomiędzy lokalnymi rolnikami. Właściciele mniejszych gospodarstw z wioski Navshahar twierdzą, że duża farma w sąsiedztwie pozyskuje większość wody i obwiniają lokalnych urzędników za niesprawiedliwą dystrybucję wody.

RadioZET.pl/Reuters/Radio Free Europe-Radio Liberty/oprac. AK