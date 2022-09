"Świat stanął na krawędzi nuklearnej katastrofy". Alarmujące doniesienia z Ukrainy

- Świat znalazł się na krawędzi katastrofy nuklearnej z powodu rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - powiedział w poniedziałek minister energii Ukrainy Herman Hałuszczenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby podjąć działania, które zmuszą Rosję do zaprzestania prowokacyjnych ostrzałów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek, że Rosjanie przeprowadzili kolejny ostrzał na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. - Wskutek tego uszkodzeniu uległa ostatnia linia elektroenergetyczna łącząca elektrownię z systemem energetycznym Ukrainy - powiedział Zełenski, cytowany przez Ukrainską Prawdę.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że “po raz drugi, z powodu prowokacyjnego ataku Rosjan, elektrownia była o krok od katastrofy jądrowej”. - Bardzo wymowne jest to, że Rosja działa w ten sposób właśnie teraz, w przededniu konkluzji po kontroli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - mówił Zełenski. Prezydent Ukrainy po raz kolejny nazwał też Rosję państwem terrorystycznym, które “nie dba o to, co mówi MAEA ani społeczność międzynarodowa”.

Groźna sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Zełenski uważa, że Rosja jest zainteresowana tylko tym, żeby sytuacja pozostała najgorsza najdłużej, jak to możliwe. - Można to naprawić tylko poprzez zaostrzenie sankcji, tylko poprzez oficjalne uznanie Rosji za państwo terrorystyczne – na wszystkich szczeblach - podkreślił Zełenski.

Zaniepokojony sytuacją jest też minister energii Ukrainy Herman Hałuszczenko. - Świat stanął na krawędzi katastrofy nuklearnej z powodu rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - stwierdził w poniedziałek minister, cytowany przez The Kyiv Independent.

Wcześniej ukraiński państwowy operator jądrowy Enerhoatom poinformował, że rosyjski ostrzał spowodował odłączenie ostatniej działającej linii energetycznej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Hałuszczenko stwierdził, że naprawa nie jest możliwa, ponieważ w rejonie trwają działania wojenne.

