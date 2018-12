Świąteczne przesłanie św. Mikołaja. Weźmiemy je sobie do serca?

Zanim św. Mikołaj wyruszył z Rovaniemi w swoją tegoroczną, świąteczną podróż, podzielił się ze wszystkimi przesłaniem dla świata. - Mam nadzieję, że ludzie zadbają w tym roku również o klimat, bo to obecnie poważny problem – stwierdził.

Św. Mikołaj na co dzień stacjonuje w fińskiej miejscowości Rovaniemi, stolicy regionu Laponia. Każdego roku odwiedza go ponad 350 tysięcy turystów. Ponadto, św. Mikołaj otrzymuje 32 tysiące listów dziennie. Co ciekawe najwięcej od Chińczyków i Polaków.

Zanim jednak św. Mikołaj wyruszy z Rovaniemi, tradycyjnie dzieli się ze wszystkimi swoim świątecznym przesłaniem. Jak było w tym roku?

– Moje życzenia świąteczne są zawsze takie same. Chcę, żeby ludzie byli szczęśliwi. Chciałbym, żeby się lepiej rozumieli. Żeby słuchali siebie nawzajem. Mam nadzieję, że ludzie zadbają w tym roku również o klimat, bo to obecnie poważny problem – życzył wszystkim Święty Mikołaj.

