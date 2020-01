"Zapowiadało się na raczej niewielki szczyt, ale przekształciło się w największe wydarzenie dyplomatyczne w historii Izraela" – pisał w czwartek "Times of Israel" o Światowym Forum Holokaustu. Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Na Forum nie pojawił się Andrzej Duda. Polski prezydent zrezygnował z przyjazdu, bo nie przewidziano dla niego wystąpienia. Jednym z przemawiających w Yad Vashem w Jerozolimie był natomiast prezydent Rosji Władimir Putin.

Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy byli uznawani przez nazistów za podludzi, narody słowiańskie miały być albo zniszczone albo stać się niewolnikami bez własnej kultury, pamięci historycznej i języka

- powiedział Putin. - Nie zapomnimy o tym, że w tej zbrodni byli wspólnicy, którzy okrucieństwem często prześcigali swych panów. Fabryki śmierci i obozy koncentracyjne obsługiwali nie tylko naziści, ale i ich wspólnicy - dodał.

- Pamięć o wojnie coraz częściej staje się ofiarą bieżącej koniunktury politycznej. To jest absolutnie niedopuszczalne. Obowiązkiem współczesnych i przyszłych polityków, działaczy państwowych jest obrona dobrego imienia bohaterów – tych żyjących i tych, którzy zginęli (...), (dobrego imienia – red.) ofiar nazistów i ich wspólników. W tym celu trzeba wykorzystać wszystkie możliwości (…) – podkreślił Putin. Dodał, że wierzy, iż "wszyscy obecni na tej sali (…) są gotowi razem z nami bronić prawdy i sprawiedliwości".

Putin zaproponował przy okazji zorganizowane szczytu z udziałem stałych państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia problemów globalnych. - Mówiliśmy z niektórymi kolegami i ogółem zobaczyliśmy pozytywną reakcję na to, by przeprowadzić spotkanie szefów państw stałych państw członkowskich RB ONZ: Rosji, Chin, USA, Francji i Wielkiej Brytanii; w jakimkolwiek kraju, gdzie będzie to wygodne dla kolegów - powiedział rosyjski przywódca. Zapewnił, że "Rosja jest gotowa do takiej poważnej rozmowy" i ma "zamiar skierować odpowiednie przesłanie do liderów »piątki«".

RadioZET.pl/PAP