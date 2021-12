Kolejny sylwester w czasie pandemii. Jak uniknąć zakażenia? Jest kilka warunków

Sylwester 2021/2022 to kolejna impreza, którą spędzimy w dobie pandemii i w obliczu niepokojących doniesień o Omikronie. Mimo to wiele osób zamierza go hucznie świętować. Włoska prasa przestrzega, jak się zachowywać, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia. Należy unikać kontaktów z osobami niezaszczepionymi, nie stukać się kieliszkami przy toaście i nie podawać sobie telefonu.

Jak bezpiecznie spędzić sylwestra w dobie Omikrona? Rady publikuje włoska prasa. Przypomnijmy, w Polsce w sylwestra kluby i dyskoteki będą otwarte. W pomieszczeniu może przebywać jednocześnie do 100 osób. We Włoszech zakażenia koronawirusem rosną w tych dniach lawinowo, a ich dobowa liczba wyniosła w środę prawie 100 tysięcy. Zabronione są zabawy sylwestrowe na placach, a dyskoteki są zamknięte.

Koronawirus a sylwester. Jak się nie zarazić?

Przed piątkowymi spotkaniami radzi się, by w przeddzień kolacji sylwestrowej lub najpóźniej rano zrobić test na obecność koronawirusa. We Włoszech są one wykonywane masowo; ostatnio codziennie ponad milion. Ponadto zaleca się unikanie kontaktów z osobami niezaszczepionymi, a także zachowanie dystansu i noszenie maseczek. Odradza się urządzanie przyjęć z udziałem więcej niż 10 osób. Przy stole, podkreślają eksperci, biesiadnicy powinni siedzieć w bezpiecznej odległości od siebie.

Następna rekomendacja to wietrzenie pomieszczeń. Okno powinno być cały czas uchylone, a co pół godziny - otwierane na oścież. Jest też przestroga, by nie śpiewać i nie krzyczeć, unikając w ten sposób zakażenia drogą kropelkową.

Podczas zabawy sylwestrowej nie należy przekazywać sobie telefonu, by po kolei składać życzenia; nie powinno też się wymieniać pocałunków i uścisków z osobami, z którymi nie mieszka się pod jednym dachem. Trzeba unikać dzielenia się kieliszkami i sztućcami i lepiej nie urządzać szwedzkiego stołu - radzą eksperci. Zachęcają też do tego, by nie stukać się kieliszkami podczas wznoszenia toastu.

RadioZET.pl/ PAP - Sylwia Wysocka