Takie materiały ku pokrzepieniu serc zawsze wywołują pozytywne emocje. Szczególnie teraz, w okresie wzmożonej i często nierównej walki z szalejącym koronawirusem. A jeszcze większe wzbudza fakt, że akurat to zdjęcie i wideo, o którym piszemy poniżej, pochodzą z Lombardii - regionie w północnych Włoszech, który stał się europejskim epicentrum Sars Cov-2.

Niezwykłe historie z włoskich szpitali

Szpital w Modenie obsługuje pacjentów zakażonych koronawirusem. Wśród hospitalizowanych są osoby starsze z zaburzeniami słuchu, które nie są w stanie usłyszeć, co mówią do nich przedstawiciele personelu medycznego z maseczkami ochronnymi na ustach.

Dlatego tamtejsze pielęgniarki wpadły na niezwykły w swej prostocie pomysł: postanowiły porozumiewać się z pacjentami za pomocą.. .kartek z zapisanymi komunikatami, odnoszącymi się do stanu zdrowia danej osoby bądź do kontaktów z członkami rodziny, np: "Twój syn Cię pozdrawia", "Koronawirus negatywny! Przechodzisz na inny oddział" bądź "Jak się czujesz?".

"Komunikacja ze starszymi pacjentami, którzy mają zaburzenia słuchu? Pielęgniarki ze szpitala w Pavullo robią to w sposób, który rozgrzewa serca" - czytamy w poście na profilu placówki na Facebooku. Pod postem można znaleźć mnóstwo entuzjastycznych komentarzy, chwalących inicjatywę pracowników lecznicy.

Hitem mediów społecznościowych jest też nagranie, na którym jedna z lekarek z innego szpitala w Lombardii bierze do ręki megafon i krzyczy pokrzepiające swoich pacjentów słowa, po czym puszcza im włoski hymn:

- Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że myślą o was całe Włochy. Wszyscy wspierają was w tej walce, która jest bardzo ciężka - słychać, jak na filmiku mówi do megafonu Sarah Barbuto.

Koronawirus we Włoszech

Przypomnijmy, że Włochy to najbardziej dotknięty koronawirusem europejski kraj. Jak podała w niedzielę tamtejsza Obrona Cywilna, w ciągu ostatniej doby zmarło tam 756 osób zakażonych koronawirusem. Tym samym łączna liczba zgonów wzrosła do 10 779. W kraju są obecnie ponad 73 tysiące zakażonych. To o około 3800 więcej niż poprzedniego dnia.

Podany w niedzielę dobowy bilans zmarłych jest niższy niż w sobotę, gdy informowano o 889 zmarłych w ciągu doby. Natomiast w Lombardii, ognisku epidemii, w ciągu minionej doby zmarło 416 osób.

Od początku kryzysu w lutym zanotowano we Włoszech 97 tysięcy przypadków koronawirusa. Liczba wyleczonych przekroczyła 13 tysięcy - to wzrost o następnych 646 osób. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3906 chorych.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/Facebook/PAP