Oto czego zażądał Łukaszenka w rozmowie z Merkel. To warunek powstrzymania napływu migrantów

Szefowa estońskiej dyplomacji Eva-Maria Liimets odniosła się do rozmowy kanclerz Niemiec z białoruskim przywódcą. Powiedziała, że Łukaszenka oczekuje zniesienia sankcji w zamian za zakończenie kryzysu migracyjnego. Chce także, by przywódcy unijni uznali go jako prezydenta Białorusi - podał w środę portal estońskiego nadawcy radiowo-telewizyjnego ERR News.