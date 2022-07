Szalona małpa zaatakowała 2-latkę. Dziewczynka trafiła do szpitala

Do tragicznego zdarzenia doszło w Rosji. Grupa ukraińskich dzieci bawiło się przed domem, kiedy zostały zaatakowane przez agresywną małpę. Zwierze uciekło z mini zoo sąsiada. 2-latka nie miała jak uciec przed małpą i została ciężko poturbowana. Została przewieziona do szpitala, gdzie lekarze przeprowadzili operację, która uratowała jej życie.

Do zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Terpigorjewo pod Moskwą. Ukraińskie dzieci, które wraz z rodzicami uciekły przed wojną do Rosji, bawiły się przed domem. W pewnym momencie do kilkorga dzieci przybiegła agresywna małpa, która zaatakowała najmłodsze z nich.

Małpa zeszła przez ogrodzenie sąsiada, a następnie zaatakowała dziewczynkę, która znajdowała się na drabinie w pobliżu basenu w ogrodzie. Na nagraniu widać, jak starsze dzieci zdołały uciec. Dwulatka nie miała szans i została poważnie poturbowana. Najpierw małpa chwyciła dziewczynkę za nogę, a następnie zrzuciła ją z drabiny i usiadła na jej plecach. Bezradne dziecko zaczęło wołać o pomoc, co usłyszeli rodzice. Jako pierwsza przybiegła matka, która starała się wyrwać dziewczynkę z rąk małpy. Mimo to zwierzę nie dawało za wygraną i w dalszym ciągu atakowało dwulatkę.

Lekarze walczyli o życie dziewczynki

Obrażenia dziewczynki były bardzo poważne. Małpa między innymi pogryzła dziewczynkę. Gdy dwulatka została przetransportowana na oddział intensywnej terapii lokalnego szpitala, okazało się, że dziecko straciło dużo krwi. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że lekarze musieli przeprowadzić operację ratującą życie.

Jak podają lokalne media, małpa uciekła z mini zoo sąsiada, w którym znajdują się również wilki, słonie i inne dzikie zwierzęta. Rodzice dziewczynki są przyjaciółmi właściciela szalonej małpy, który udzielił im schronienia w momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

RadioZET/news9live.com/.mirror.co.uk