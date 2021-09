Niespodziewana decyzja ws. szczepionek. Wstrzymano dostawy preparatów J&J do UE

Realizacja umowy z koncernem Johnson & Johnson (J&J) na dostawę do UE szczepionek przeciw Covid-19 została zawieszona - poinformował w czwartek przedstawiciel Unii Afrykańskiej Strive Masiyiwa. Produkowane w RPA szczepionki miały być wysłane do Europy.

Dawki szczepionek przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson, które już trafiły do Unii Europejskiej, zostaną zwrócone - oświadczył Masiyiwa na konferencji prasowej zorganizowanej przez instytucję kontroli chorób Unii Afrykańskiej. Koncern J&J dotychczas wysłał niecałe 20 mln dawek do Europy, a do wstrzymania dalszych dostaw doszło częściowo za sprawą interwencji prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Szczepienia przeciw COVID-19. Dostawy preparatów J&J do UE wstrzymane

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus w zeszłym miesiącu oświadczył, że jest "zdumiony" umową, ponieważ liczba szczepień w Europie jest na bardzo wysokim poziomie, podczas gdy w wielu nawet najbardziej zagrożonych pandemią Covid-19 krajach Afryki wciąż nie rozpoczęto kampanii szczepień.

Dwa tygodnie temu KE odniosła się do umowy nazywając ją tymczasową, z kolei firma J&J odmówiła komentarza. Amerykański koncern zawarł kontrakt z Unią Afrykańską na dostawę 220 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 z możliwością zwiększenia o 180 mln.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK