Szczepionka na koronawirusa trafiła już do wszystkich państw Unii Europejskiej, a w niedzielę 27 grudnia 2020 oficjalnie ruszyły pierwsze szczepienia. W Bułgarii jako pierwszy zaszczepił się minister zdrowia Kostadin Angełow, który wyraził nadzieję, że "koronawirus ustąpi".

Angełow, którego zaszczepiono w towarzystwie kamer w sofijskim szpitalu św. Anny, podkreślił, że wraz ze szczepionką "nadeszło zbawienie". Po ministrze zaszczepiony został przedstawiciel Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, a po nim dyrektorzy największych szpitali w Sofii. W kraju nie obyło się jednak bez skandali związanych z transportem szczepionek.

Szczepienia przeciw Covid-19. W Bułgarii szczepionki przewożono w ciężarówce do transportu parówek

W Płowdiwie pierwszą osobą, która dostąpiła szczepień był szef Bułgarskiego Związku Lekarskiego. To ponad 350-tysięczne miasto skupia na sobie od rana w niedzielę uwagę opinii publicznej. W mediach pojawiły się informacje dotyczące niewłaściwego transportowania szczepionek i przechowywania ich w wysłużonej, 45-letniej lodówce produkcji radzieckiej.

Szefowa regionalnego inspektoratu sanitarno-epidemiologicznego wyjaśniła obecnemu w Płowdiwie premierowi Bojko Borisowowi, że lodówkę typu Ził wybrano, ponieważ jako jedyna "dała się zamknąć na kłódkę".

To nie koniec skandalicznych wydarzeń. Z Sofii do Płowdiwa szczepionka była przewożona w oklejonej reklamami wyrobów mięsnych ciężarówce przeznaczonej do transportu parówek.

Kilka dni wcześniej minister zdrowia tłumaczył Bułgarom, że szczepionki muszą być magazynowane w nowych urządzeniach, w których wcześniej nie znajdowały się jakiekolwiek materiały biologiczne. W niedzielę zmienił front, mówiąc, że szczepionki są przewożone samochodami należącymi do firm handlowych m.in. w USA i w Kanadzie.

RadioZET.pl/ PAP