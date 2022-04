Szef MSZ Turcji uderza w kraje NATO: "Zależy im, by wojna trwała"

Mevlut Cavusoglu, minister spraw zagranicznych Turcji, zarzucił niektórym krajom NATO chęć kontynuowania wojny w Ukrainie, by Rosja się osłabiała. Szef resortu w rozmowie z CNN Turk przyznał, że nie spodziewał się, iż inwazja wojska Władimira Putina potrwa tak długo.

Wojna w Ukrainie trwa od 57 dni. Plan nakreślony przez Władimira Putina zakładał błyskawiczne zdobycie Kijowa, obalenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zainstalowanie w stolicy rządu marionetkowego oraz przywrócenie na urząd głowy państwa skompromitowanego i skazanego za zdradę stanu Wiktora Janukowycza. Dyktator się jednak przeliczył. Ukraina stanęła do obrony swojej ojczyzny i zmusiła wroga do wycofania się z północnych oraz z centralnych terenów kraju. Obecnie toczy się bitwa o Donbas. Wojska rosyjskie chcą zdobyć największe miasta w regionie, w tym Charków i Mariupol, by w ten sposób utorować sobie drogę lądową na anektowany w 2014 roku Krym.

W środę armia ukraińska skutecznie odparła dziewięć ataków Rosjan w Donbasie i zniszczyła sprzęt okupanta - przekazał sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskiego dowództwa operacyjnego działającego w tym regionie. W obwodzie chersońskim na południu kraju wróg chce przeprowadzić przymusową mobilizację mieszkańców do udziału w wojnie po stronie okupanta - poinformował z kolei sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że Ukraina się nie podda, ale obecnie nie ma mowy o rozmowach pokojowych. Innego zdania jest Turcja, która stara się być pośrednikiem pomiędzy oboma państwami.

Erdogan chce spotkania Putin - Zełenski

W marcu odbyły się negocjacje pokojowe w Antalyi oraz w Stambule, ale nie przyniosły one przełomu. Mevlut Cavusoglu, minister spraw zagranicznych Turcji, w wywiadzie dla CNN Turk zdradził, że po rozmowach z 29 marca nie spodziewał się, iż wojna potrwa tak długo. Jednocześnie wysunął poważne zarzuty w kierunku członków NATO.

- Po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO pojawiło się wrażenie, że...są tacy w państwach członkowskich NATO, którzy chcą, aby wojna trwała, by Rosja osłabła - powiedział.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w najbliższych dniach zamierza skontaktować się z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Cavusoglu wyznał, że spotkanie przywódców Rosji i Ukrainy wciąż jest możliwe. Wcześniej prezydent napadniętego państwa zapowiadał, że pole do negocjacji się wyczerpało z powodu zbrodni ludobójstwa w Buczy i Borodziance.

RadioZET.pl/CNN Turk