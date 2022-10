Szef NATO o wojnie atomowej. "Wysłaliśmy Rosji bardzo wyraźny sygnał"

– NATO jest sojuszem obronnym i jego zadaniem jest zapobieganie wojnom, konfliktom, dlatego wzmocniliśmy nasze zdolności odstraszania, wysyłając Rosji bardzo wyraźny sygnał, że jesteśmy zdecydowani chronić i bronić wszystkich sojuszników – powiedział Jens Stoltenberg w Brukseli.

Szef NATO: Wojny atomowej nie da się wygrać

– Oczywiście widzieliśmy spekulacje dotyczące użycia Putina broni atomowej o "niskiej wydajności" w Ukrainie. Przekazaliśmy Rosji dobitnie, że miałoby to dla niej dotkliwe konsekwencje. Rosja wie, że wojny atomowej nie da się wygrać i nigdy nie powinno do niej dojść. [...] Pozostaniemy czujni, ponieważ zawoalowane groźby użycia broni jądrowej ze strony Rosji są niebezpieczne i nieodpowiedzialne – dodał szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Stoltenberg zapowiedział, że priorytetem we wsparciu dla Ukrainy jest obrona przeciwlotnicza. – Spotkamy się dziś z ministrem obrony Ukrainy Reznikowem. Zapewnimy go, że nasze wsparcie dla Ukrainy jest niewzruszone, jesteśmy gotowi na długotrwały wysiłek i będziemy ich wspierać tak długo, jak to będzie konieczne – dodał.

Spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli

W środę w Brukseli rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw NATO. Politycy będą rozmawiać o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy oraz dalszym wzmacnianiu obronności NATO, w kontekście największej eskalacji ze strony Rosji od początku wojny w Ukrainie. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformuje swoich partnerów z państw Sojuszu o najnowszych wydarzeniach i pilnych potrzebach Ukrainy na zimę.

W czwartek sekretarz generalny Jens Stoltenberg poprowadzi spotkanie Grupy Planowania Nuklearnego, aby omówić retorykę nuklearną Rosji oraz rolę potencjału nuklearnego NATO w utrzymaniu pokoju i odstraszaniu agresji. Ministrowie uzgodnią środki dalszego wzmocnienia odstraszania i obrony Sojuszu poprzez zwiększanie zapasów amunicji i sprzętu, zapewniając przemysłowi długoterminowe zapotrzebowanie na zwiększenie produkcji w ramach procesu planowania obronnego NATO oraz zwiększając odporność i ochronę infrastruktury krytycznej.

RadioZET.pl/PAP