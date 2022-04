Szef NATO wskazał nowy cel Putina. "Będą ataki. To kluczowa faza wojny"

Rosja nie rezygnuje ze swojej ofensywy w Ukrainie. W nadchodzących tygodniach spróbuje ponownie skoncentrować się na całkowitym zajęciu regionu Donbasu – powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Szef NATO na wtorkowej konferencji prasowej powiedział, że ukraińskie siły zbrojne stawiają zaciekły opór, odbijają terytoria z rąk wojsk rosyjskich i zmuszają Władimira Putina do zmiany jego wojennej strategii.

Wojna w Ukrainie. Szef NATO wskazał nowy cel Putina

Jens Stoltenberg ostrzegł, że Kreml nie porzucił swoich celów w Ukrainie i obecnie skupia swoją uwagę na wschodzie kraju, przygotowując się do przejęcia kontroli nad całością Donbasu i utworzenia mostu do okupowanego Krymu. – W najbliższych tygodniach spodziewamy się dalszych ataków sił rosyjskich na tym terenie. To kluczowa faza wojny – powiedział.

– Dostrzegamy znaczące przemieszczenia żołnierzy w kierunku od Kijowa w celu przegrupowania, dozbrojenia, odbudowania łańcuchów logistycznych i przesunięcia środka ciężkości na wschód – ujawnił Stoltenberg na konferencji prasowej.

Z kolei zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana uważa, że Moskwa przegrupowuje swoje siły, wycofując je z okolic Kijowa i stosując taktyczny zabieg, służący ukryciu dużych strat, jakich Rosjanie doznali w tamtej części Ukrainy. W jego ocenie obecnie nie istnieje "bezpośrednie ryzyko" związane z użyciem przez Rosję broni jądrowej lub chemicznej.

