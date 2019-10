Szef Państwa Islamskiego nie żyje. Pokazali nagranie z miejsca ataku

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje. Szef Państwa Islamskiego wysadził się podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. W szeroko zakrojonej militarnej misji udział brały amerykańskie okręty wojenne oraz drony.

Według informacji amerykańskiego wywiadu Bagdadi ukrywał się gdzieś wzdłuż granicy iracko-syryjskiej. Zabito go jednak kilkaset kilometrów od tego miejsca, w pobliżu granicy Syrii z Turcją. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie irackiej telewizji. Widać na nim zgliszcza budynków, w których miał ukrywać się Abu Bakr al-Baghdadi.

Z kolei serwis TRT World Now pokazał w sieci nagranie z momentu ostrzału obszaru w pobliżu miasta Idlib w Syrii.

Donald Trump, który śledził przebieg operacji wraz z wiceprezydentem Mikiem Pencem oraz szefem Pentagonu Markiem Esperem zasugerował, że może nakazać opublikowanie filmu z zabicia Bagdadiego, by świat dowiedział się, że szef IS nie zginął jak bohater, a swoje ostatnie momenty spędził "płacząc", "skamląc" i "krzycząc".

W ocenie Trumpa Bagdadi "zginął jak pies i tchórz". W operacji oprócz Bagdadiego zabito i schwytano też innych dżihadystycznych bojowników. Nie zginął w niej żaden żołnierz USA.

Agencja Associated Press przyznaje, że to "znaczący sukces w polityce zagranicznej Trumpa". Szczególnie w obliczu krytyki, która spadła na niego w ostatnich tygodniach po prezydenckiej decyzji o wycofaniu z północnej Syrii amerykańskich oddziałów. Po opuszczeniu tych terenów przez wojska USA siły tureckie zaatakowały kontrolowane przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), sojuszników USA w walce przeciwko IS.

