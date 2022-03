Szefowa Wywiadu USA: "Putin się nie wycofa. Dalej będzie eskalował wojnę"

Władimir Putin nie spodziewał się tak silnej odpowiedzi Zachodu, ale uważamy, że prawdopodobnie nie powstrzyma go to przed dalszą eskalacją wojny z Ukrainą - powiedziała w czwartek w amerykańskim Senacie Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines.

Rosja prowadzi wojnę z pogardą dla bezpieczeństwa cywilów - mówi Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines. - Oceniamy, że on (red. Putin) nie przewidział ani stopnia, do którego Stany Zjednoczone i ich sojusznicy oraz partnerzy podjęli kroki, by podważyć jego potencjał (...), ani ucieczki prywatnego sektora z Rosji - oświadczyła Haines podczas wysłuchania przed senacką komisją ds. wywiadu.

Dodała, że mimo to amerykańskie służby oceniają, iż niepowodzenia prawdopodobnie nie skłonią Putina do wycofania się i zamiast tego będzie on dalej eskalował wojnę, by doprowadzić do rozbrojenia Ukrainy i powstrzymać jej integrację z Zachodem.

"Reakcja Zachodu nie powstrzyma Putina przed eskalacją"

Według Haines, Putin uważa się za pokrzywdzonego przez Zachód i postrzega obecną wojnę jako konflikt, w którym nie może pozwolić sobie na porażkę. Dodała jednak, że definicja zwycięstwa może ewoluować wraz ze zmieniającymi się realiami.

Haines stwierdziła, że rosyjska inwazja zmaga się z poważnymi problemami, w tym ze złym planowaniem i logistyką oraz niskim morale żołnierzy.

Co najmniej jedna osoba zginęła w czwartek w rosyjskim ostrzale miasta Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - przekazał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że trzy osoby zostały ranne podczas ostrzału sąsiedniego miasta Rubiżne. W wyniku ostrzału w tych miastach doszło też do kilku pożarów, w Siewierodoniecku uszkodzono gazociąg - poinformował Hajdaj na Facebooku.

RadioZET.pl/ PAP

