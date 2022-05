Avril Haines, Dyrektorka Wywiadu Narodowego USA, przekazała we wtorek najnowsze informacje wywiadowcze w sprawie planów Kremla wobec Ukrainy. Jej zdaniem Putin jest nastawiony na długotrwały konflikt, którego celem będzie stworzenie korytarza lądowego od Naddniestrza do Donbasu. Dodała, że Kreml użyje broni atomowej tylko w przypadku "egzystencjalnego zagrożenia".

Avril Haines składała we wtorek oświadczenie przed komisją Senatu USA. Dyrektorka Wywiadu Narodowego odpowiadała na pytania związane z wojną w Ukrainie i kolejnymi krokami przywódcy Rosji Władimira Putina.

- Oceniamy, że prezydent Putin przygotowuje się do przedłużającego się konfliktu w Ukrainie, podczas którego nadal zamierza osiągnąć cele sięgające poza Donbas – powiedziała Haines. Dodała: - Putin najprawdopodobniej ocenia również, że Rosja ma większą zdolność i chęć znoszenia wyzwań niż jego przeciwnicy i prawdopodobnie liczy na osłabienie determinacji USA i UE (do pomocy Ukrainie - red.), gdy niedobory żywności, inflacja i ceny energii będą się pogarszać.

Putin użyje broni atomowej? Tylko w sytuacji "egzystencjalnego zagrożenia"

Zdaniem Haines Kreml planuje stworzyć korytarz lądowy pomiędzy Naddniestrzem (nieuznawaną prorosyjską republiką we wschodniej Mołdawii) i Donbasem. Alarmowała w amerykańskim senacie, że cele postawione przez Putina dalece wykraczają poza możliwości militarne rosyjskiej armii. Dlatego prawdopodobne jest, że w najbliższych miesiącach decyzje Kremla stanął się jeszcze bardziej nieprzewidywalne.

- To zwiększa prawdopodobieństwo, że prezydent Putin zwróci się do bardziej drastycznych środków, w tym wprowadzenia stanu wojennego, reorientacji produkcji przemysłowej, lub potencjalnie eskalacyjne opcje wojskowe, aby uwolnić zasoby potrzebne do osiągnięcia jego celów – powiedziała. Haines uważa, że gospodarz Kremla prawdopodobnie nie użyje broni jądrowej. Chyba że Rosja stanie w obliczu „egzystencjalnego zagrożenia”.

RadioZET.pl/PAP/AFP

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE