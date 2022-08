"Nikt już nie powie o Ukrainie, że to kraj gdzieś niedaleko Rosji". Poruszające słowa Zełenskiego

24 lutego odbyło się drugie referendum w sprawie niepodległości Ukrainy, jednak tym razem przyszło powiedzieć "tak" we własnym sumieniu, a następnie włączyć się do walki w obronie ojczyzny - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w Dniu Niepodległości Ukrainy i dokładnie pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. - Nikt już nie powie o Ukrainie, że to kraj gdzieś tam niedaleko Rosji - podkreślił.