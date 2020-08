Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało poważnie rannych w wypadku pociągu pasażerskiego, który w środę rano wykoleił się na południe od Aberdeen w północno-wschodniej Szkocji - podała agencja PA, powołując się na nieoficjalne źródła. Zginąć miał maszynista pociągu, ale ofiar śmiertelnych może być więcej, aczkolwiek oficjalne rządowe źródła nie potwierdziły tych informacji.

Do wypadku doszło w środę rano w pobliżu miejscowości Stonehaven, która znajduje się ok. 15 km na południe od Aberdeen (wschodnia Szkocja). Według wstępnych relacji mediów, pociąg przewoźnika ScotRail, który jechał z Aberdeen do Glasgow, wpadł na zwały ziemi, zalegające na torach w wyniku ulewnych deszczy, wskutek czego wykoleiły się trzy z czterech jego wagonów.

Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon określiła na Twitterze zdarzenie jako bardzo poważne. "Wszystkie moje myśli są z zaangażowanymi osobami" - napisała na Twitterze:

Pociąg jechał z Aberdeen do Glasgow. Na terenach, gdzie doszło do wypadku, przez całą noc padały ulewne deszcze, co najprawdopodobniej było przyczyną wykolejenia się pociągu.

Jak jednak informuje na Twitterze News Executive, ofiar śmiertelnych może być więcej. "NE" udostępniło także dwa zdjęcia z miejsca wypadku:

"Ze smutkiem dowiaduję się o bardzo poważnym wydarzeniu w Aberdeenshire, a moje myśli są z wszystkimi dotkniętymi nim osobami. Moje podziękowania dla służb ratunkowych na miejscu zdarzenia" - napisał z kolei na Twitterze brytyjski premier Boris Johnson. (

RadioZET.pl/PAP/Twitter