Do incydentu doszło we wtorkowy wieczór na terenie międzynarodowego portu lotniczego w Aberdeen (północna Szkocja). Według wstępnych ustaleń doszło do zderzenia dwóch maszyn - ruchomy samolot linii lotniczych Flybe miał uderzyć w tył wyładowanego i unieruchomionego samolotu innego przewoźnika, Loganair.

Na miejsce przybyły już straż pożarna oraz służby ratunkowe. Przyczyny oraz dokładne okoliczności zdarzenia będą teraz dokładnie wyjaśniane. Śledztwo prowadzi AAIB, brytyjska agencja rządowa zajmująca się wyjaśnianiem wypadków w lotnictwie cywilnym, jej rzecznik odmówił jednak udzielenia bardziej szczegółowych komentarzy.

Rzecznik lotniska zapewnił natomiast, że na pokładzie żadnej z maszyn nie było pasażerów. Nie ma też informacji o tym, aby ktokolwiek ucierpiał w tym zdarzeniu. Linie Loganiar zapowiedziały już wystosowanie osobnego oświadczenia w tej sprawie.

