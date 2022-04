Szojgu zamierza skorygować taktykę. „Siły rosyjskie będą odczuwać frustrację”

Wojna w Ukrainie toczy się obecnie o wschodnie i południowe terytorium zaatakowanego kraju. Rosja musiała już zrewidować plany zdobycia Kijowa, nie przeszkadza jej to jednak w snuciu planów przebicia się do Naddniestrza, separatystycznego terytorium Mołdawii.

- Bitwa o Donbas nie idzie zgodnie z planem Rosji – poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Postępy są wolniejsze, niż założyło dowództwo sił rosyjskich. Miał to przyznać rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, mówiąc o zamiarze wprowadzenia „nowych metod prowadzenia wojny”.

- Zadeklarowany przez ministra obrony Szojgu zamiar wprowadzenia „nowych metod prowadzenia wojny” jest milczącym przyznaniem, że postępy Rosji nie idą zgodnie z założeniami – stwierdziło brytyjskie ministerstwo obony w codziennym raporcie wywiadowczym.

- Choć może to świadczyć o zrozumieniu, że wojna nie przebiega zgodnie z planem, potrzeba czasu, aby przełożyć to na dostosowaną taktykę, techniki i procedury, a następnie wdrożyć w celu uzyskania lepszych efektów operacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do manewrów lądowych – doprecyzowano w komunikacie.

Wielka Brytania przewiduje, że w najbliższym czasie Rosja będzie koncentrować się na bombardowaniach jako sposobie tłumienia ukraińskiego oporu. Taktyka ta stosowana jest wobec wielu miast. Sztandarowym przykładem jest Mariupol, który został niemal doszczętnie zniszczony.

- W rezultacie jest prawdopodobne, że siły rosyjskie będą nadal odczuwać frustrację z powodu niemożności szybkiego pokonania ukraińskiej obrony – stwierdziło brytyjski resort. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, wojna w Ukrainie miała zakończyć się w ciągu trzech dni zdobyciem Kijowa i ustanowieniem marionetkowego rządu.

RadioZET.pl/PAP

