Szokująca mapa w rosyjskiej telewizji. „Atak zajmie 200 sekund, nikt nie przetrwa”

Wojna w Ukrainie to także wojna informacyjna. Dziennikarka Julia Davis, która na co dzień śledzi dokonania rosyjskich mediów, opublikowała fragment debaty „eksperckiej” wyemitowanej na kanale pierwszym propagandowej telewizji. „Rosja znów straszy atakiem nuklearnym” – czytamy we wpisie dziennikarki.

Rosyjska propaganda o atakach nuklearnych. „Nikt nie przetrwa”

- Jeden atak i po Wielkiej Brytanii – mówił jeden z komentatorów.

- Bądźmy poważni - odpowiedziała prowadząca „debatę”.

„Ekspert” odpowiedział, że stawia sprawę poważnie. Rozmówcy debatowali także, że w razie wybuchu nuklearnego „nikt nie przetrwa na tej planecie”.

W programie pokazano także wizualizację ataku rakietowego. Pociski z Kaliningradu wymierzone były m.in. w stronę Londynu czy Berlina. Prowadząca dodała, że atak na stolicę Niemiec potrwałby 106 sekund, atak na Paryż – 200 sekund i Londyn – 202 sekundy.

„Rosyjska telewizja ciągle grozi atakami nuklearnymi na kraje zachodnie, desperacko próbując powstrzymać je od dalszej pomocy Ukrainie” – napisała dziennikarka.

