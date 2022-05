Putin chce upokorzyć ukraińskich jeńców wojennych? Kreml planuje wielką "paradę"

Parada jeńców wojennych jest zakazana przez Konwencję Genewską, ale obserwując działania Rosjan w czasie wojny w Ukrainie, można przypuszczać, że nie będzie to przeszkodą dla Kremla. Ponadto ukraińscy żołnierze byli już w ten sposób upokarzani w 2014 roku, gdy na okupowanych terenach Donbasu takie przemarsze organizowali prorosyjscy separatyści.

Jak dowiedział się niezależny rosyjski serwis Gulagu.net, Kreml planuje zorganizować paradę ukraińskich jeńców wojennych 9 maja, w trakcie obchodów dnia zwycięstwa nad nazizmem. Rosjanie chcą zmusić do tego ponad 500 ukraińskich jeńców. Według Gulagu.net Kreml chce w ten sposób pokazać wyższość rosyjskiej armii nad ukraińską.

Kreml planuje zorganizować paradę jeńców wojennych 9 maja

- Federacja Rosyjska chce zorganizować paradę ukraińskich jeńców 9 maja. To bardzo poważne naruszenie Konwencji Genewskiej i wszystkich zasad wojny - powiedział 24 kwietnia doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez agencję APA.

Jak donosi The Kyiv Independent, Władimir Putin może ogłosić 9 maja zakończenie “operacji specjalnej”. Spekuluje się, że nie oznacza to zakończenia działań wojennych, a raczej wypowiedzenie wojny Ukrainie, co pozwoli Putinowi ogłosić powszechną mobilizację w Rosji.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Obchody dnia zwycięstwa 9 maja to jedno z najważniejszych wydarzeń państwowych w Rosji. Zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej jest jednym z fundamentów polityki historycznej Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Kreml pomija lub umniejsza wsparcie aliantów dla ZSRR w pokonaniu nazistów. - Wysiłek wojenny aliantów nie powinien być przeceniany - oświadczyło w dniu obchodów 75. rocznicy D-Day w 2019 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji.

Przy okazji tej rocznicy rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa mówiła, że lądowanie w Normandii nie miało decydującego znaczenia dla wyniku II wojny światowej. Kreml przemilczał przy tym program Lend-Lease Act, na mocy którego Amerykanie wysyłali ZSRR dostawy od konserw po czołgi i samoloty, umożliwiając Rosjanom prowadzenie wojny.

RadioZET.pl/Gulagu.net/APA/The Kyiv Independent

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: