Szokujące słowa Kissingera. Ukraina powinna oddać Rosji część terytorium?

Henry Kissinger powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Davos, że wojna w Ukrainie nie może trwać dłużej, a Zachód powinien zmusić Kijów do zaakceptowania ustaleń negocjacyjnych, które nie idą w parze z oczekiwaniami i celami ukraińskich władz. Były sekretarz stanu USA zasugerował ponadto, że Ukraina powinna być gotowa na oddanie Rosji części swojego terytorium i na powrót do podziału granic sprzed wybuchu wojny.

- Negocjacje muszą rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, zanim wywołają wstrząsy i napięcia, których nie będzie łatwo przezwyciężyć. Idealną linią podziału powinien być powrót do status quo ante. Prowadzenie wojny poza tym punktem nie byłoby kwestią wolności Ukrainy, ale nową wojną przeciwko samej Rosji - powiedział Kissinger.

W ocenie Kissingera, Rosja była w historii wielokrotnie gwarantem europejskiej równowagi sił, a Zachód nie powinien dążyć do zepsucia tych długotrwałych relacji i wepchnięcia Moskwy na stałe w objęcia Pekinu. - Mam nadzieję, że Ukraińcy połączą bohaterstwo, które okazali, z mądrością - podkreślił.

98-letni Kissinger był architektem porozumienia USA z Chinami w czasie Zimnej Wojny. Był doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego i sekretarzem stanu podczas prezydentury Richarda Nixona oraz Geralda Forda. Za swój wkład podczas negocjacji w czasie konfliktu w Wietnamie otrzymał w 1973 Pokojową Nagrodę Nobla.

Jego słowa skomentował na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajlo Podolak. "Dobrze, że Ukraińcy w okopach nie mają czasu na słuchanie panikarzy z Davos. Są trochę zajęci obroną Wolności i Demokracji" - napisał.

Andrzej Duda, który przebywa w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym, spotkał się w południe z przedstawicielami mediów w Centrum Prasowym WEF. jak podkreślił, rosyjska napaść na Ukrainę "dominuje całkowicie" to spotkanie. - To jest temat, który nawet jeżeli nie jest w tytule, to natychmiast pojawia się merytorycznie na każdym z paneli - wskazywał. Jak zaznaczył, wierzy w to, że "świat sobie z tym poradzi".

