Szokujące słowa Ławrowa dla BBC. „Nie mieliśmy innego sposobu”

- Nie zaatakowaliśmy Ukrainy. Ogłosiliśmy specjalną operację wojskową, ponieważ nie mieliśmy absolutnie żadnego innego sposobu wytłumaczenia Zachodowi, że wciągnięcie Ukrainy do NATO było przestępstwem – przekonywał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla BBC.

Wojna w Ukrainie przez Rosję nazywana jest uparcie „specjalną operacją wojskową”. W jej trakcie równane z ziemią są całe miasta, jak pokazał przykład broniącego się przed inwazją Mariupola. Z terenów, które wyzwalane są spod okupacji, dochodzą przerażające doniesienia o zbrodniach dokonywanych na cywilach. Masakra w Buczy wstrząsnęła światem i skłoniła Zachód do zwiększenia pomocy zaatakowanemu krajowi.

Mimo prowadzenia działań obliczonych na wyniszczenie przeciwnika Rosja cały czas oficjalnie utrzymuje, że nie prowadzi żadnej wojny. Narrację o zmuszeniu do przeprowadzenia „denazyfikacji” Ławrow powtórzył podczas rozmowy z BBC. - Rosja jest tym, czym jest. I nie wstydzimy się pokazywać, kim jesteśmy – stwierdził w pewnym momencie, odpowiadając na pytania o zbrodnie dokonywane na ukraińskich cywilach.

„Nie napadliśmy na Ukrainę”. Rosyjska propaganda w wywiadzie dla BBC

Rosja stara się przekonać do swojej wersji wydarzeń związanych z zaatakowaniem Ukrainy nie tylko swoich obywateli, lecz także społeczeństwa zachodnie. Pokazał to wywiad, jaki został udzielony przez Sergieja Ławrowa brytyjskiej telewizji publicznej BBC.

Szef rosyjskiej dyplomacji po raz kolejny stwierdził, że żadnej wojny nie ma, a Rosja nie zaatakowała Ukrainy, wysyłając tam swoje siły, żeby bronić mieszkańców przed „nazistami”. Dziennikarz po tych słowach zadał pytanie, czy „walką z nazizmem” było uwięzienie na miesiąc 360 osób, w tym dzieci i osób z niepełnosprawnościami, w piwnicy bez dostępu do wody i toalety. Ławrow odpowiedział krótko: to wielka szkoda. I zasugerował, że mogą to być nieprawdziwe informacje, stworzone przez zachodnie rządy.

- Międzynarodowi dyplomaci, w tym Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka, sekretarz generalny ONZ i inni przedstawiciele ONZ są przez Zachód poddawani presji. I bardzo często są wykorzystywani do wzmacniania nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Zachód – skomentował zarzuty Ławrow.

Szef rosyjskiej MSZ dodał, że „Rosja nie jest nieskazitelnie czysta”, ale „nie wstydzimy się pokazywać, kim jesteśmy”. - Rosja jest tym, czym jest - powiedział dyplomata.

„Nie będzie pola manewru” dla polepszenia stosunków brytyjsko-rosyjskich – stwierdził Ławrow w wywiadzie, przypominając, że władze Wielkiej Brytanii stanowczo zareagowały na atak Rosji na Ukrainę. - Zarówno Boris Johnson, jak i Liz Truss otwarcie mówią, że powinno się pokonać Rosję, zmusić Rosję do rzucenia na kolana. No dalej, zróbcie to! – przekonywał.

RadioZET.pl/BBC/wp.pl