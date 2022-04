Szokujące słowa żony rosyjskiego żołnierza. Ukraińcy przechwycili rozmowę

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad miesiąc. Od 24 lutego armia Władimira Putina z zimną krwią morduje cywili i niszczy infrastrukturę. To, co w pierwszych dniach napaści wydawało się być jedynie przerażającymi domniemaniami, teraz stało się faktem - rosyjscy żołnierze dopuszczają się również brutalnych gwałtów na ukraińskich kobietach, dzieciach, a nawet niemowlętach.

- Udokumentowano setki przypadków gwałtów, na nieletnich dziewczynkach, małych dzieciach, nawet na niemowlęciu. To przerażające mówić o tym teraz. Ale to prawda, to się stało. Nawet ta osoba, ten rosyjski dzikus Aleksiej Byczkow z Pskowa został zidentyfikowany - mówił we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Żona rosyjskiego żołnierza: "Idź i gwałć, tylko już nic mi nie mów"

W środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udostępniła kolejne nagranie. W nim żona rosyjskiego żołnierza sama mówi mu: "Idź tam i gwałć te Ukrainki, ale już nic mi nie mów. Zrozumiano?". "Tylko uważaj tam!" - dodała.

"Ta rozmowa tylko podkreśla, jakie są wartości moralne nie tylko okupantów, ale także ich bliskich, spośród których 80 procent popiera obecnie wojnę w Ukrainie" - napisała przy przechwyconym dialogu SBU. "Uważamy, że wszelkie dodatkowe uwagi są tutaj zbędne" - dodano.

RadioZET.pl/SBU