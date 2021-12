Eksperci wskazują, kiedy uderzy 6. fala koronawirusa. "Napędzana Omikronem"

Szósta fala koronawirusa prawdopodobnie uderzy we Francji już w styczniu - uważa dyrektor grupy paryskich szpitali AP-HP Martin Hirsch. - Francja wciąż znajduje się w środku piątej fali zachorowań, wywoływanych przez wariant Delta koronawirusa, ale w styczniu nadejdzie kolejny szczyt infekcji, napędzany przez wariant Omikron - zapowiedział Hirsch.

W ostatnim tygodniu, każdego dnia we Francji wykrywano średnio 48 tys. nowych infekcji, na początku listopada ten wskaźnik wynosił mniej niż 10 tys. i od tego czasu nieustannie rośnie - wynika z zestawienia Agencji Reutera. Podobną liczbę zakażeń notowano w tym kraju tylko podczas drugiej fali epidemii jesienią 2021 roku.

Nadchodzi 6. fala koronawirusa. "Napędzana przez wariant Omikron"

W niedzielę 12 grudnia premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że na Wyspy nadchodzi "wielka fala" zakażeń koronawirusem związanych z wariantem Omikron. Dodał, że do powstrzymania jej nie wystarczy zaszczepienie dwiema dawkami szczepionki przeciw COVID-19 i wezwał do przyjęcia dawki przypominającej.

- Niestety tak, Omikron powoduje hospitalizacje i niestety, potwierdzono, że co najmniej jeden pacjent z Omikronem zmarł - powiedział Boris Johnson przy okazji wizyty w punkcie szczepień w Londynie. - Więc myślę, że musimy zostawić na boku ideę, że jest to w jakiś sposób łagodniejsza wersja wirusa i po prostu uznać samo tempo, w jakim się on rozprzestrzenia lokalnie. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest przyjęcie dawki przypominającej - dodał.

W Polsce ostatniej doby badania potwierdziły 11 379 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 osób z COVID-19 – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 319 łóżek i 2845 respiratorów. Hospitalizowanych jest 24 051 chorych, w tym 2152 podłączonych do respiratorów.

- To, co na pewno w pewien sposób może cieszyć to, że pierwszy raz w ostatnich tygodniach wskaźnik R spadł do poziomu poniżej jedności. To bardzo cenna informacja, ten wskaźnik dzisiaj wynosi 99 setnych - powiedział rzecz MZ Wojciech Andrusiewicz. Wyjaśnił, że jeśli współczynnik reprodukcji R przekracza wartość 1. oznacza, że jedna zakażona osoba zakaża co najmniej jedną inną osobę.

