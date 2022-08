Szpital w Varażdinie: Po wypadku autokaru dwie osoby w stanie krytycznym

- Czterech pacjentów jest na oddziale intensywnej terapii, dwóch w stanie krytycznym. Jeden z pacjentów został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii na oddział urazowy - powiedział Poljak, cytowany przez agencję HINA.

Dodał, że cztery pacjentki w "zadowalającym stanie zdrowia" zostały wypisane i wróciły do Polski. W niedzielę rano rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę do Warszawy przyleciały cztery ofiary wypadku, które wróciły do kraju wraz z kierowaną przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego delegacją, która w sobotę udała się na miejsce katastrofy. Jak dodał Jasina, przetransportowani w nocy ranni zostali przewiezieni do polskich szpitali.

Chorwacja. Dwóch pacjentów jest w stanie krytycznym

- Stan rannych w wyniku tragicznego wypadku autokaru w Chorwacji zaczyna się poprawiać. 28 osób pozostaje w szpitalach w Zagrzebiu, Varażdinie i Czakovcu. Polskie służby dyplomatyczne na bieżąco monitorują stan polskich pielgrzymów - informuje reporter Radia ZET Michał Makowski.

Minister Niedzielski oraz wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz odwiedzili w sobotę swoich rodaków leczonych w szpitalu ogólnym w Varażdinie - przekazał z kolei szef władz regionalnych Andżelko Striczak. - Po rozmowie z rannymi wyrazili zadowolenie z pracy naszych służb ratunkowych, a także z pomocy, którą ofiary wypadku otrzymały w szpitalu w Varażdinie - powiedział Striczak.

W wypadku autokaru, do którego doszło w sobotę rano na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia, zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne, z których 19 jest w stanie ciężkim. Wszystkie ofiary wypadku to obywatele polscy, którzy zmierzali do położonego w Bośni i Hercegowinie sanktuarium w Medjugorje. Rannych umieszczono w szpitalach w Zagrzebiu, Varażdinie i Czakovcu.

RadioZET.pl/ PAP