Tam Rosjanie próbują wznowić ofensywę. Ostrzał artyleryjski w kolejnych miastach

Siły rosyjskie zaatakowały ponad 40 miast we wschodnich regionach Donbasu i Ługańska - poinformowało ukraińskie wojsko. To jednak nie wszystko, co w najbliższym czasie planuje agresor.

Sztab Ukrainy: Rosja próbuje wznowić ofensywę na Słowiańsk

W najnowszym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, Sztab Generalny Ukrainy poinformował m.in. o próbie wznowienia przez Rosjan ofensywy na miasto Słowiańsk w obwodzie donieckim.

"Wróg próbuje poprawić swoją sytuację taktyczną w rejonie Iziumu (w obwodzie charkowskim) [...]. Ostrzelał z artylerii, systemów rakietowych, moździerzy i czołgów miejscowości Czepil, Dowheńske, Kurulka, Bohorodyczne i Studenok" - czytamy.

"Na kierunku donieckim główne wysiłki wroga koncentrują się na przejęciu pełnej kontroli nad miejscowością Łyman i próbach poprawy sytuacji taktycznej w okolicach Siewierodoniecka i Awdijiwki" - dodało ukraińskie dowództwo.

