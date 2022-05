Szwajcaria skłania się ku NATO. „Neutralność nie jest dogmatem”

Wojna w Ukrainie zmieniła postrzeganie Rosji oraz podejścia do europejskiego bezpieczeństwa. Na przystąpienie do NATO w błyskawicznym tempie zdecydowały się neutralne do tej pory Finlandia i Szwecja. Do „zmian w interpretowaniu neutralności” może dojść także w Szwajcarii. Kraj rozważa zbliżenie się do Paktu Północnoatlantyckiego w ramach działań mających zwiększyć jego bezpieczeństwo.

Wśród rozważanych opcji jest między innymi prowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z siłami Sojuszu. Minister obrony Szwajcarii Viola Amherd stwierdziła podczas wizyty w USA, że jej kraj powinien ściślej współpracować NATO, ale nie starać się o członkostwo.

Szwajcaria będzie współpracować z NATO? „Zmiany w interpretowaniu neutralności”

Szwajcaria rozpoczęła dyskusje na temat rozumienia neutralności po zaatakowaniu przez Rosję Ukrainy. Zgodnie z konwencją haską z 1907 roku Szwajcaria nie bierze udziału w międzynarodowych konfliktach zbrojnych, nie faworyzuje walczących stron przez dostarczenie im wojska lub uzbrojenia ani nie udostępnia swojego terytorium walczącym stronom. Kraj zastrzegł jednak w Konstytucji prawo do samoobrony oraz „interpretowania politycznych aspektów neutralności” w przypadkach nieobjętych definicją prawną.

Neutralność Szwajcarii została wystawiona na test podczas nakładania sankcji gospodarczych i personalnych na Rosję. W szwajcarskich bankach fortuny trzymają rosyjscy oligarchowie, brak ograniczeń oznaczałby nieskuteczność działań Zachodu. Prezydent Ignazio Cassis stwierdził, że „neutralność nie jest dogmatem”, a brak reakcji „byłby zagraniem na rękę agresorowi”. Ostatecznie Szwajcaria przyłączyła się do europejskich sankcji.

Wśród opcji na zwiększenie bezpieczeństwa narodowego Szwajcaria rozważać będzie także wstąpienie do NATO. Rekomendacja dla takiego rozwiązania jest mało prawdopodobna. Bardziej realne wydaje się być dostosowanie uzbrojenia do standardów NATO i prowadzenie wspólnych ćwiczeń. Szwajcaria zamówiła już nawet myśliwce F-35A. Szwecja i Finlandia także starały się o kompatybilność własnych sił z wojskami NATO.

- Szwajcaria nie może przystąpić do żadnego sojuszu ze względu na neutralność. Ale możemy współpracować, a systemy, które kupujemy, stanowią dobrą podstawę do tego - powiedziała minister obrony Viola Amherd w rozmowie z SRF.

Szwajcarskie ministerstwo obrony zapowiedziało, że prace nad raportem dotyczącym możliwych działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa kraju potrwają do września. Dokument zostanie przedstawiony do dyskusji w parlamencie i stanie się podstawą do „podjęcia ewentualnych decyzji o przyszłym kierunku szwajcarskiej polityki bezpieczeństwa”.

RadioZET.pl/Reuters

