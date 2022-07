Szwecja i Finlandia blisko NATO. We wtorek podpisanie protokołów akcesyjnych

We wtorek 5 lipca w Brukseli odbędzie się podpisanie protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji - poinformowała w poniedziałek na Twitterze rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Oana Lungescu.

"W poniedziałek 4 lipca 2022 r. w Kwaterze Głównej NATO odbędą się rozmowy akcesyjne między przedstawicielami NATO a przedstawicielami Finlandii i Szwecji. Sojusznicy podpiszą protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji we wtorek (5 lipca)" - podała Lungescu.

Podpisanie protokołów oznacza, że oba kraje starające się o członkostwo w NATO będą mogły brać udział w naradach NATO na prawach obserwatorów (bez prawa głosu). Jednocześnie w krajach członkowskich Sojuszu będzie trwał proces ratyfikacji protokołów.

Szwecja i Finlandia coraz bliżej NATO

Szwecja i Finlandia w maju złożyły wnioski o dołączenie do NATO w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

- Porozumienie podpisane z Finlandią i Szwecją w sprawie zniesienia weta Turcji w sprawie ich kandydatur do NATO nie zamyka sprawy i zobowiązuje te dwa państwa nordyckie do dotrzymania obietnic - powiedział kilka dni temu prezydent Turcji Tayyip Recep Erdogan, cytowany przez agencję Reutera.

Po czterech godzinach rozmów w Madrycie, Erdogan i jego koledzy z Finlandii i Szwecji uzgodnili szereg warunków, które kraje te mają spełnić w zamian za zgodę Ankary na ich wstąpienie do NATO. Chodzi m.in. o ekstradycję do Turcji osób, które kraj ten oskarża o terroryzm. Rozmawiając z dziennikarzami podczas lotu powrotnego ze szczytu NATO w Madrycie, Erdogan powiedział, że nie ma potrzeby spieszyć się z ratyfikacją akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

RadioZET.pl/ z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)