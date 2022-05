Zgodnie z zapowiedziami Szwecja i Finlandia wspólnie złożą wniosek o przyjęcie do Paktu Północnoatlantyckiego. Taką deklarację na dzień przed wydarzeniem złożyli w Sztokholmie premier Szwecji Magdalena Andersson oraz prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że Rosja straciła w oczach kraju Zachodu status rozsądnego partnera. Z tego powodu wstąpić do NATO postanowiły kraje, które poczuły się zagrożone nieprzewidywalnością Putina: Szwecja i Finlandia. Oba państwa do tej pory zachowywały neutralność.

Akcesja nowych europejskich krajów do Sojuszu całkowicie zmieni architekturę bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO nie jest jednak jeszcze przesądzone – możliwość braku poparcia dla przyjęcia nowych członków do Paktu zgłaszała Turcja.

Szwecja i Finlandia razem do NATO. Wnioski będą złożone wspólnie

- Członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Szwecji, ale także regionu Morza Bałtyckiego, a to że aplikujemy razem z Finlandią oznacza, że możemy przyczynić się do bezpieczeństwa w Europie Północnej - podkreśliła Andersson przemawiając po spotkaniu z Niinisto.

Przed napaścią Rosji na Ukrainę poparcie dla wstąpienia do NATO było w Szwecji i Finlandii niemal równe popularności utrzymywania statusu państwa neutralnego. Wraz z kolejnymi tygodniami konfliktu oraz pojawianiem się informacji o zbrodniach na cywilach, większość mieszkańców tych krajów stała się zwolennikami akcesji do Sojuszu.

Za staraniem się o członkostwo w Pakcie opowiedziały się także parlamenty obydwu państw. Szwecja i Finlandia złożą wnioski o przyjęcie do NATO wspólnie – w tym samym czasie zostaną także do Sojuszu przyjęte. Procedura może trwać kilka miesięcy – USA zapewniły, że wymaganą zgodę przedstawią przed sierpniem.

Na wiadomość o akcesji Finlandii i Szwecji do NATO zareagowała w nietypowy sposób Rosja. Putin stwierdził, że poszerzenie Sojuszu nie stanowi dla Rosji zagrożenia. Zastrzegł jednak, że w razie pojawienia się instalacji militarnych sojuszu na terenie Finlandii przy granicy pojawi się adekwatna odpowiedź wojskowa.

Niinisto optymistycznie wyraził się o rozwiązaniu problemu Turcji, która zgłaszała zastrzeżenia wobec przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO, oskarżając kraje o wspieranie kurdyjskich separatystów. - Ankara nie powinna stanąć na naszej drodze do Sojuszu - stwierdził.

W czwartek 19 maja politycy udają się do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem. Jednym z podnoszonych tematów będzie właśnie kwestia stanowiska Turcji. Inne to m.in. kalendarium przyjęcia obu krajów do Sojuszu, które musi zostać ratyfikowane przez 30 parlamentów narodowych członków NATO oraz praktyczne szczegóły pomocy, jaką zadeklarowały USA w przypadku agresji ze strony Rosji w okresie rozpatrywania wniosku.

RadioZET.pl/PAP

