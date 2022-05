Szwecja krok bliżej do NATO. Decyzja możliwa jeszcze dziś

Szwedzkie ugrupowania parlamentarne opowiedziały się w poniedziałek za przystąpieniem kraju do NATO. Daje to rządowi możliwość podjęcia formalnej decyzji o rozpoczęciu procesu akcesyjnego. Może ona zostać ogłoszona błyskawicznie, jeszcze tego samego dnia.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że Szwecja i Finlandia, kraje deklarujące do tej pory neutralność, mogą wstąpić do NATO. Finlandia podjęła oficjalną decyzję o ubieganie się o przyjęcie do Sojuszu 12 maja. W poniedziałek 16 maja analogicznie postąpić ma Szwecja.

Poszerzenie NATO spotkało się ze sprzeciwem ze strony Rosji, która zapowiedziała zwiększenie obecności militarnej na granicy z Finlandią. Turcja poinformowała, że może nie poprzeć przyjęcia nowych krajów do Paktu – w odpowiedzi Polska zadeklarowała się, że postara się przekonać Ankarę do takiego kroku. Aleksander Kwaśniewski powiedział Radiu ZET, że akcesja Finlandii i Szwecji do NATO to wydarzenie historyczne i jeden z największych sukcesów Zachodu w ostatnich latach, a rosyjska doktryna sypie się w gruzy.

Szwecja gotowa do wniosku o przyjęcie do NATO. Parlament wyraził zgodę

Według szwedzkich mediów podjęcie decyzji o rozpoczęcie procesu akcesyjnego do NATO może zapaść już w piątek 16 maja. O takich planach miał już zostać poinformowany król Szwecji Karol XVI Gustaw.

W swoich oświadczeniach starania kraju o członkostwo w NATO poparło sześć ugrupowań dysponujących łącznie 304 mandatami w 349-miejscowym parlamencie. Nie było w tej sprawie głosowania.

Oprócz rządzących Szwecją socjaldemokratów za przystąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego opowiedziały się: liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna, prawicowi Szwedzcy Demokraci, Chrześcijańscy Demokraci oraz Liberałowie. Przeciwne były Partia Lewicy oraz Partia Ochrony Środowiska - Zieloni.

Premier Magdalena Andersson powtórzyła, że „najlepsze dla bezpieczeństwa Szwecji jest wejście do NATO”. Swoją decyzję tłumaczyła agresją Rosji na Ukrainę oraz staraniami Finlandii o dołączenie do Sojuszu.

We wtorek 17 maja oficjalną wizytę w Sztokholmie złoży prezydent Finlandii Sauli Niinisto. Władze Szwecji oraz Finlandii zapowiadały wcześniej, że składanie wniosku o członkostwo w NATO będą ze sobą koordynowały.

RadioZET.pl/PAP

