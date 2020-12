Matka więziła syna przez niemal 30 lat. 40-latek był w opłakanym stanie

Kuzynka mężczyzny udała się do domu 40-latka, kiedy jego matka trafiła do szpitala. Jak informuje "Aftonbladet", kobieta nabrała podejrzeń co do sytuacji krewnego już 20 lat wcześniej. Wtedy jednak reszta bliskich przekonała ją, by zostawić tę sprawę. Według informacji dziennika mężczyzna nie wychodził z domu od 12. roku życia. Jego nadopiekuńcza matka miała go zabrać ze szkoły i zabraniać kontaktu z rówieśnikami.

Szwecja. Matka więziła syna przez niemal 30 lat

Kiedy kobieta udała się do mieszkania, gdzie był przetrzymywany 40-latek, niemal doznała szoku. Mieszkanie było niesprzątane przez kilka lat, czuć w nim było mocz i stęchliznę. 40-letni mężczyzna nigdy nie uzyskał żadnej pomocy medycznej.

Był w opłakanym stanie - niedożywiony, brakowało mu większości zębów i miał trudności z mówieniem. "Jego nogi od kolan w dół były pełne ran" - relacjonowała kobieta, która wezwała pogotowie. Według relacji krewnej, jaką we wtorek zamieściła gazeta "Expressen", matka "ukradła synowi życie i manipulowała otoczeniem, aby zachować tajemnicę".

Mężczyzna przeszedł pilną operację, a lekarze zgłosili sprawę na policję. Według komunikatu prokuratury w Sztokholmie matka została tymczasowo aresztowana. Jest podejrzana o bezprawne pozbawienie wolności oraz ciężkie uszkodzenie ciała syna, a także przyczynienie się do jego choroby. Kobieta twierdzi, że nie popełniła żadnego przestępstwa.

RadioZET.pl/"Aftonbladet"/"Expressen"/PAP