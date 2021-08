Makabryczne odkrycie podczas remontu. Z sufitu spadła skrzynka ze szkieletem dziecka w środku

Szwecja. W okolicach miasta Tierp w północnej części gminy Uppland doszło do mrożącego krew w żyłach odkrycia. Podczas remontu starego domu w drewnianej skrzynce znaleziono szczątki dziecka.

Jim Blixt i jego córka przejęli budynek na początku lipca. Kiedy w niedzielę razem ze stolarzami przystępowali do prac na strychu, na głowę spadło im drewniane pudełko.

Szwecja. Szkielet dziecka znaleziony podczas remontu domu

"Było zakurzone. Kiedy podeszliśmy do okna zajrzeć do niego, okazało się, że w środku znajdował się szkielet małego dziecka owinięty w materiał" - relacjonował właściciel domu Jim Blixt w rozmowie z portalem svt.se. Córka mężczyzny dodała, że nie bała się, ale uczucie, jakiego doznała, było nieprzyjemne. Zdaniem kobiety do pomieszczenia, w którym dokonano odkrycia, przez wiele lat nikt nie zaglądał.

Według ustaleń policji dom został zbudowany przed 1791 rokiem. Szczątki dziecka były prawdopodobnie ukryte w nim przez długi czas. Nie da się jednak wykluczyć, że do przestępstwa doszło niedawno. Dopóki śledczy nie obalą tej hipotezy, policja prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa.

Szkielet zostanie poddany teraz badaniu kryminalistycznemu, które pomoże wyjaśnić, kiedy doszło do zgonu. Rzecznik prasowy policji Magnus Jansson Klarin mówił „Expressen”, że ma nadzieję, że uda się także określić, w jaki sposób nastąpiła śmierć dziecka.

RadioZET.pl/svt.se/„Expressen”