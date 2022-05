Szybka kolej połączy Kijów z Warszawą? Duda zapowiedział wielką inwestycję

Andrzej Duda podczas wizyty w Kijowie zaproponował m.in. nowy polsko-ukraiński traktat o dobrym sąsiedztwie. Wskazał również, że za ściślejszą współpracą na płaszczyźnie politycznej powinny iść inwestycje infrastrukturalne.

Duda zapowiada budowę szybkiej kolei łączącej Kijów z Warszawą

- Obecna wojna pokazała też, jak bardzo niewystarczająca jest sieć połączeń drogowych, kolejowych, infrastrukturalnych łączących nasze państwa. Czas odrobić te zapóźnienia - mówił prezydent Duda w ukraińskim parlamencie.

- Granica polsko-ukraińska ma łączyć, a nie dzielić - podkreślił Duda. - To powinien być w tej chwili nasz wielki cel. Niech jednym z trwałych znaków naszych relacji będzie szybka kolej - połączy Kijów z Warszawą. Zbudujemy ją razem. Wierzę w to, że będziemy mogli to zrobić już w najbliższych latach - zapowiedział w Kijowie prezydent Polski.

RadioZET.pl/PAP