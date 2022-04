Szykują się do wojny z Rosją od 80 lat. „Miejsca jak z filmu o Jamesie Bondzie”

- Po ośmiu dekadach w cieniu Związku Radzieckiego, a potem Rosji, groźba wojny w Europie „nie zaskoczyła nas”. Przygotowaliśmy nasze społeczeństwo i ćwiczymy się do tej sytuacji od czasów drugiej wojny światowej – stwierdziła minister ds. europejskich Finlandii Tytti Tuppurainen.

Wojna w Ukrainie jest szokiem dla większości krajów demokratycznych. Niemal do ostatniego dnia przed rozpoczęciem inwazji Putin zapewniał, że do ataku nie dojdzie, a zgromadzone na granicy wojska zaczęły wracać do macierzystych jednostek.

Finlandia, która ma z Rosją liczącą 1340 kilometrów granicę, do odparcia ataku na swoje terytorium jest gotowa od dziesięcioleci, od czasu zakończenia II wojny światowej. Do obrony przystąpić ma całe społeczeństwo. - Jeśli wojna na Ukrainie rozprzestrzeni się na innych sąsiadów Rosji, Finlandia będzie gotowa - ocenił „Financial Times”.

Finlandia gotowa do wojny z Rosją. Strategia „kompleksowego bezpieczeństwa”

- Fińska strategia „kompleksowego bezpieczeństwa” stanowi przykład tego, jak państwa mogą tworzyć rygorystyczne i szeroko zakrojone systemy, by chronić się z wyprzedzeniem, przygotowując się nie tylko na potencjalną inwazję, lecz także klęski żywiołowe lub cyberataki czy pandemie – poinformował „FT” po analizie doktryny obronnej Finlandii.

- Przygotowaliśmy nasze społeczeństwo i ćwiczymy się do tej sytuacji od czasów drugiej wojny światowej – zdradziła minister ds. europejskich Finlandii Tytti Tuppurainen. Finlandia ma armię, która według oficjalnych danych w czasie wojny może wystawić 280 tys. żołnierzy, a oprócz tego 900 tys. przeszkolonych rezerwistów, stanowiących jedną trzecią dorosłej populacji.

Przez dziesięciolecia kraj przygotował infrastrukturę, która ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom na wypadek ataku Rosji. Wszystkie budynki powyżej określonej wielkości muszą być wyposażone we własne schrony. Reszta populacji może korzystać z podziemnych parkingów, lodowisk i basenów, które są gotowe do przekształcenia w centra ewakuacyjne.

- Są takie miejsca jak z filmu o Jamesie Bondzie, np. wszystkie dowództwa sił zbrojnych znajdują się pod 30-40 metrami granitu - stwierdziła Tuppurainen.

Finlandia posiada zapasy na co najmniej sześć miesięcy wszystkich głównych paliw i zbóż, a firmy farmaceutyczne są zobowiązane do posiadania w każdym momencie wszystkich importowanych leków na od 3 do 10 miesięcy.

