Ta decyzja wywoła furię Kremla? "Poczyniliśmy postępy, możliwy przełom"

Według szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde negocjacje z Turcją w sprawie wniosku o wejście Szwecji do NATO "posunęły się naprzód". Podobnie rozmowy ze stroną turecką ocenił prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

- Poczyniliśmy postępy w negocjacjach, aby przezwyciężyć sprzeciw Turcji wobec kandydatury Szwecji do NATO. Przełom może nastąpić na rozpoczynającym się szczycie Sojuszu w Madrycie - stwierdziła we wtorek Linde w rozmowie z dziennikiem "Svenska Dagbladet".

Dodała jednocześnie, że Szwecja "jest przygotowana na to, że rozmowy z Turcją potrwają dłużej". - Wtedy cierpliwie będziemy kontynuować negocjacje po szczycie - podkreśliła Linde.

Szwecja i Finlandia coraz bliżej NATO?

W podobny sposób wypowiedział się we wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto, podkreślając, że "panuje nieco większe wzajemne zrozumienie".

Dodał, że nie jest optymistą ani pesymistą, jeśli chodzi o wynik toczących się negocjacji. Niinisto ostrzegł, że jeśli członkowie NATO nie przezwyciężą oporu Turcji, to skorzysta na tym prezydent Rosji Władimir Putin. Przywódcy Szwecji, Finlandii oraz Turcji mają się spotkać w Madrycie.

Od wtorku do czwartku potrwa szczyt przywódców państw członkowskich NATO, podczas którego rozważane będzie m.in. to, jak "brutalna i niczym nie sprowokowana agresja Rosji na Ukrainę i nowa rzeczywistość w Europie wpłynęła na stosunek Sojuszu do obronności i odstraszania". Podczas spotkania ma zostać wyznaczona strategia NATO na najbliższą dekadę, omówiona dalsza pomoc dla Ukrainy, a wśród tematów rozmów znajdzie się również blokowana przez Turcję akcesja Finlandii i Szwecji.

