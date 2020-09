Tadeusz Rydzyk z zakazem odwiedzania archidiecezji Edmonton i podległych parafii. Polonijny portal napisał: - Szef kontrowersyjnej rozgłośni Radio Maryja w Polsce otrzymał zakaz odwiedzania archidiecezji Edmonton i podlegających jej parafii. Zakaz wynika z wieloletniego rozpowszechniania przez jego stację treści antysemickich i homofobicznych.

Komunikat pojawił się także na stronie żydowskiej organizacji B'nai B'rith, na którą się powołuje gazeta.

Tadeusz Rydzyk z zakazem odwiedzin w kościołach Kanady. "Nie można tolerować"

Kościół w Albercie uznał to, czego tak wiele jednostek Kościoła katolickiego w Polsce (i nie tylko) nie przyznaje, mimo że wartości jego wiary nakazują to jednoznacznie: że nie można tolerować i zgadzać się na propagowanie nienawiści i antysemityzmu, który papież Jan Pawel II uznał za grzech - podaje portal.

Po dyskusjach z Abe Silvermanem, dyrektorem ds. publicznych w Albercie w B’nai Brith Canada, archidiecezja zrozumiała, że rażąco nienawistna retoryka Radia Maryja nie ustaje. Efektem tych rozmów była decyzja Archidiecezji o odmowie Rydzykowi „pozwolenia na przyjazd do tej archidiecezji, gdyby nadarzyła się taka możliwość”. Na przyjazd nie zgodzą się również biskupi Alberty i Terytoriów Północno-Zachodnich w Kanadzie.

Serwis podaje, że do decyzji kościoła w Kanadzie przyczynił się mający polskie pochodzenie wicepremier prowincji Alberta Thomas Lukaszuk. Już wcześniej zainicjował on petycję „o ukrócenie politycznej działalności redemptorysty”. Do tej pory podpisało ją niemal 208 tys. ludzi.

