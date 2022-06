Tajemnicze ukłucia w klubach. Dwie osoby zatrzymane. "Ofiara widziała, jak krążą wokół niej"

Dwóch mężczyzn pochodzenia tureckiego zostało zatrzymanych i osadzonych w areszcie w Tulonie w związku z tajemniczymi ukłuciami, do których dochodziło w klubach nocnych i dyskotekach - poinformowała prokuratura. Przy jednym z mężczyzn znaleziono strzykawki i narkotyki.

Do zatrzymania doszło w związku ze skargą młodej kobiety, która twierdzi, że została ukłuta strzykawką w klubie nocnym w nocy z 10 na 11 czerwca w miejscowości Six-Fours-les-Plages na południu kraju. Zeznania potwierdziły nagrania z monitoringu.

Tajemnicze ukłucia w klubach. Dwie osoby zatrzymane

- Ofiara widziała dwie osoby krążące wokół niej. Zanim jeden z mężczyzn ukłuł kobietę w łokieć, drugi dał mu znak - przekazał cytowany przez stację BFM TV Samuel Finielz, przedstawiciel prokuratury w Tulonie, która bada tę sprawę.

Zatrzymani nie przyznają się do winy. - U jednego z nich śledczy znaleźli cztery strzykawki, dwie igły i ampułki leku wydawanego wyłącznie na receptę - potwierdził mediom prok. Finielz, nie precyzując, jaki to lek. Podejrzany zapewniał, że podejrzane przedmioty należały do jego żony, pielęgniarki - podała z kolei BFM TV.

Do tej pory już ponad 1000 osób złożyło skargę na tajemnicze ukłucia w klubach w różnych regionach Francji. Sprawcom doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu u ofiar ukłuć, które skarżą się w ich następstwie na różne dolegliwości, w tym omdlenia, grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP/BFM TV