Co najmniej 20 osób zginęło wskutek zderzenia autobusu z pociągiem w pobliżu stacji Khlong Kwaeng Klan w Tajlandii – podał gubernator prowincji Chachoengsao, Maitree Tritilanon. Ofiarami są osoby z pojazdu, który wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy.

Do makabrycznego wypadku w Tajlandii doszło o godz. 8:05 czasu miejscowego (po godz. trzeciej w nocy czasu polskiego). Autokarem jechało ok. 60 robotników z fabryki działającej w prowincji Samut Prakan. Podróżowali na modły do jednej ze świątyń buddyjskich.

Autobus, który zderzył się z pociągiem towarowym, rozpadł się na części. Pociąg nie wypadł z torów.

Tajlandia: Autokar wjechał wprost pod pociąg. Co najmniej 20 osób zginęło

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. 60 kilometrów od stolicy państwa, Bangkoku. Na stacji nie ma dróżnika, a przejazd jest regulowany jedynie poprzez sygnalizację świetlną. Gubernator zapowiedział, że po wypadku powstaną przegrody regulujące przejazd przez tory, jak również wycięte zostaną krzewy i drzewa w pobliżu przejazdu.

Tajlandia uchodzi za kraj, w którym bardzo często dochodzi do zgonów wskutek wypadków transportowych - wynika z zestawień Światowej Organizacji Zdrowia.

fot. MLADEN ANTONOV/AFP/East News

fot. HANDOUT/AFP/East News

RadioZET.pl/PAP