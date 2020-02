Rozbiła się łódź z 39 turystami. Zginęły dzieci

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do wypadku doszło po godzinie 8 czasu lokalnego w Phuket w Tajlandii. Na kanale łączącym dwie główne przystanie, zderzyły się dwie łodzie. Na jednej z nich przebywało 39 turystów.

Obrażenia odniosły 22 osoby. Zostały one przetransportowane do różnych szpitali: 11 osób trafiło do szpitala Bangkok Hospital Phuket, 6 do szpitala Bangkok Sirioj, a 1 obywatel Rosji został do szpitala Vachira Phuket. Spośród rannych kilka osób jest w stanie krytycznym. Obrażeń nie doznali członkowie załogi.

W wypadku zginęło dwoje dzieci. To 12-letni chłopiec i 6-letnia dziewczynka z Rosji.

Służby ustalają szczegółowe przyczyny tragicznego wypadku. Kierowcy jednej i drugiej łodzi zostali już oskarżeni o dokonywanie zbyt lekkomyślnych manewrów.

RadioZET.pl/ Thephuketnews.com/ Mirror.co.uk