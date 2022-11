Według informatorów "WSJ" tajne rozmowy na linii USA-Rosja dotyczyły obaw związanych z eskalacją wojny w Ukrainie i zagrożeniem nuklearnym. Tematem było też utrzymanie stałych kanałów komunikacji między Waszyngtonem a Moskwą.

Wojna w Ukrainie. Tajne rozmowy na linii USA-Rosja

"Te niepubliczne dyskusje toczą się w kontekście ograniczania tradycyjnych kontaktów dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Rosją oraz sugestii Putina i jego współpracowników, że może on uciec się do użycia broni jądrowej w celu obrony rosyjskiego terytorium" – wyjaśnia "The Wall Street Journal".

Zdaniem dziennika doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA uważa, że utrzymanie pewnego poziomu kontaktów z Moskwą "jest niezbędne do osiągnięcia określonych wzajemnych interesów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego".

"WSJ" w swojej publikacji powołuje się na kilku wypowiadających się anonimowo urzędników amerykańskiej administracji, którzy stwierdzili, że Sullivan naciska na kontakty z Rosją, nawet jeśli inni amerykańscy politycy uważają, że rozmowy te nie będą owocne w obecnej sytuacji dyplomatycznej i wojskowej.

Amerykański dziennik zauważa, że Biały Dom i Kreml oficjalnie nie potwierdziły tych rozmów i dodaje, że w szczególności Waszyngton od marca nie potwierdził oficjalnie żadnych rozmów między Sullivanem a jakimkolwiek wyższym rangą urzędnikiem rosyjskim.

RadioZET.pl/"WSJ"/PAP