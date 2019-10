Do ogromnej tragedii doszło we wtorek, we wschodniej części Tajwanu. Zerwał się most, zawieszony nad zatoką. Przejeżdżająca cysterna wpadła do morza, na pływające poniżej łodzie. Jak podają zagraniczne media, co najmniej kilka osób nie żyje ale dokładna liczba ofiar nie jest na razie znana.